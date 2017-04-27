Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Москве в тонированном "мерседесе" найдена мумия мужчины с пакетом на голове

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Логотип Mercedes. | ФОТО: Scanpix

Столичные полицейские обнаружили труп мужчины с пакетом на голове, пролежавший в салоне иномарки с тонированными стеклами несколько месяцев. За это время тело мумифицировалось.

Труп обнаружили на улице Липовый Парк в Коммунарке, на территории Новой Москвы. Как стало известно, в среду в экстренные службы города позвонил водитель автомобиля, который привез товар в магазин, сообщает портал Newsru.com.

Как мужчина позже объяснил полицейским, ему неудобно было разгружать свою машину, поэтому он подошел к стоявшему рядом минивэну Mercedes, рассчитывая на лобовом стекле или в салоне разглядеть контакты хозяина. Водитель хотел попросить его переставить автомобиль, пишет "Московский комсомолец".

Присмотревшись, водитель увидел между креслами неподвижно лежащего человека. При этом все сиденья были в крови. А источник РИА "Новости" в правоохранительных органах добавил, что на голову погибшего был надет пакет.

Приехавшие полицейские вскрыли автомобиль и обнаружили мумифицированное тело мужчины. По словам местных жителей, машина с тонированными стеклами стояла на этом месте шесть-семь месяцев.

Личность погибшего устанавливается. А время его смерти определят судмедэксперты.

Наверх