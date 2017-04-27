В Москве в тонированном "мерседесе" найдена мумия мужчины с пакетом на голове

Труп обнаружили на улице Липовый Парк в Коммунарке, на территории Новой Москвы. Как стало известно, в среду в экстренные службы города позвонил водитель автомобиля, который привез товар в магазин, сообщает портал Newsru.com.

Как мужчина позже объяснил полицейским, ему неудобно было разгружать свою машину, поэтому он подошел к стоявшему рядом минивэну Mercedes, рассчитывая на лобовом стекле или в салоне разглядеть контакты хозяина. Водитель хотел попросить его переставить автомобиль, пишет "Московский комсомолец".

Присмотревшись, водитель увидел между креслами неподвижно лежащего человека. При этом все сиденья были в крови. А источник РИА "Новости" в правоохранительных органах добавил, что на голову погибшего был надет пакет.

Приехавшие полицейские вскрыли автомобиль и обнаружили мумифицированное тело мужчины. По словам местных жителей, машина с тонированными стеклами стояла на этом месте шесть-семь месяцев.

Личность погибшего устанавливается. А время его смерти определят судмедэксперты.