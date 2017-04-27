Больничная касса в минусе на 30 миллионов евро

Сегодня совет Больничной кассы утвердил экономические результаты прошлого года и одобрил изменения в перечне медицинских услуг. На основании коллективного договора учтено повышение зарплат работников сферы здравоохранения, которое вводится задним числом с 1 апреля, говорится в пресс-сообщении Больничной кассы.

Расходы на каждого застрахованного увеличились на восемь процентов

По сравнению с тем же периодом прошлого года объемы медицинских услуг увеличились на шесть процентов, то есть на 42,3 миллиона евро. Общая врачебная помощь, то есть помощь семейных врачей увеличилась на 12 процентов, помощь врачей-специалистов – на пять, сестринская помощь – на шесть, зубоврачебная помощь – на три процента.

На исполнение бюджета 2016 года влияло поступление социального налога, счета больниц о переработках, подорожание стоимости лечебных случаев, большее использование больничных листов и добавление новых препаратов в список дотируемых, объяснила Больничная касса. Например, с января 2016 года начали компенсировать новый препарат для лечения гепатита «С».

В прошлом году на оказание медицинских услуг застрахованным жителям потратили почти 756 миллионов евро, что на 43 миллиона евро больше, чем в 2015 году. По сравнению с прошлым годом, расходы на каждого застрахованного выросли на восемь процентов.

Расходы на помощь семейных врачей в прошлом году составили 103,1 миллиона евро, что на 9,5 миллиона евро больше, чем годом ранее. Также увеличилось использование фондов: кроме фонда обследований увеличилось использование терапевтического фонда семейных врачей, в который к услугам логопедов и психологов добавили услуги физиотерапевта. Использование э-консультаций за год выросло более чем в два раза, услугу оказали почти 5600 раз. На консультационный телефон семейных врачей за год позвонили 238 000 раз.

Услугами врачей-специалистов воспользовались почти 800 000 человек, за 3,2 миллиона лечебных случаев которых Больничная касса заплатила больницам 577 миллионов евро. Расходы на помощь врачей-специалистов за год выросли на 28,5 миллиона евро. Перечень услуг врачей-специалистов увеличился на 24 новые услуги.

За оказание сестринской помощи Больничная касса заплатила 30,1 миллиона евро, услугу получили 12 000 человек. Домашнюю сестринскую помощь оказывали почти 8000 человек.

Объем зубоврачебной помощи в прошлом году составил 23,3 миллиона евро. Зубного врача посетили более 150 000, или 63 процента всех детей в возрасте от трех до 19 лет. Услугами ортодонтов воспользовались почти 21 000 детей, что на пять процентов больше, чем в прошлом году. Неотложную помощь оказали почти 17 000 совершеннолетним.

Льготные лекарства Больничная касса компенсировала на основании восьми миллионов рецептов в размере 131,2 миллиона евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года, объем выкупаемых лекарств увеличился почти на 16 процентов. В прошлом году начали компенсировать 16 новых «лечебных веществ».

Временная нетрудоспособность компенсирована на 130,3 миллиона евро, что почти на 13 миллионов евро больше, чем за тот же период предыдущего года. В 2016 году застрахованным по 392 000 больничных листов компенсировали 5,9 миллиона дней нетрудоспособности. Причиной увеличения компенсаций по нетрудоспособности стал рост средней зарплаты и увеличение числа «листов рожениц».

Лечение за границей застрахованным в Эстонии компенсировали на сумму в 9,1 миллиона евро.