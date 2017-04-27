Мария Шарапова прокомментировала беременность Серены Уильямс

В среду Шарапова на турнире в немецком Штутгарте со счетом 7:5, 6:3 обыграла итальянку Роберту Винчи в своем первом официальном матче после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. 19 апреля стало известно, что принципиальная соперница россиянки Серена Уильямс ожидает рождения ребенка этой осенью, передает «Р-Спорт».

«Что касается беременности Серены, это один из лучших подарков, который может получить женщина. Это красивая глава в ее жизни», - сказала Шарапова на пресс-конференции, видеозапись которой доступна на сайте WTA.

Американка последний раз играла в официальных турнирах в январе, победив в финале Открытого чемпионата Австралии свою старшую сестру Винус (6:4, 6:4). Позже Уильямс-младшая призналась, что узнала о беременности за два дня до старта турнира в Австралии.

На протяжении карьеры 30-летняя россиянка и 35-летняя американка встречались 21 раз. Последняя победа Шараповой над Сереной Уильямс датирована 2004 годом, американка выиграла 18 последних очных встреч с россиянкой.