В Нарве состоится товарищеский футбольный матч между эстонскими и финскими полицейскими

«Департамент полиции и погранохраны — это не только Таллинн и Харьюмаа, хотя у некоторых может сложиться именно такое впечатление. Мы стараемся распределять мероприятия между разными префектурами. В этот раз выбор был обусловлен тем, что в Нарве у нас есть несколько хороших футболистов», - сообщил член правления Спортивного союза полиции Эстонии Аллар Рая.

Мнение о том, что в Идаской префектуре есть люди с опытом выступления на довольно высоком уровне разделяет и возглавляющий команду Сергей Комаров. «Уровень игроков разный, но лучшие выступают в Первой лиге «Б». Например, Евгений Малахов представляет футбольный клуб «Ярве», также можно назвать игрока таллиннского «Калева» Генес-Дейвида Пикани», - отметил он.

По словам Комарова, на матче против финских коллег особый акцент не делается, но тренировки имеют место. «Тренировки проходят в разных регионах, но ребята давно друг друга знают и неоднократно играли вместе на разных турнирах», - сказал он.

Аллар Рая отметил, что финнам понравилась идея провести матч в Нарве. «Думаю, им будет весело. Они были довольны, что по приезде в Эстонию их ждет небольшая поездка», - отметил он.

Товарищеская встреча полицейских двух стран состоится в Нарве в рамках проекта "100 матчей в один день". По задумке Эстонского футбольного союза, в разных городах Эстонии и Финляндии в один день - 10 июня - пройдут не менее 100 футбольных поединков между командами соседних стран.

Таким образом федерации футбола Эстонии и Финляндии решили отметить 100-летие Финляндии и будущий столетний юбилей Эстонии.

Принять участие в мероприятии могут как взрослые, так и дети. Ожидается участие как любителей, так и профессиональных спортсменов. Зарегистрировать команду можно до 30 апреля на сайте 100games.eu. В анкете необходимо указать название команды, контактные данные и т.п.

Поединок между эстонскими и финскими стражами порядка состоится 10 июня в 14.00 на стадионе Fama в Нарве.