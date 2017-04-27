Полиция об избиении первоклассника палкой: драка не была связана с межнациональной враждой

Как сообщила директор Пайдеской общей гимназии Керсти Лаастау, все участники драки установлены, сегодня утром с ними поговорили полицейские.

На основании показаний детей, выяснилось, что первоклассника бил ученик второго класса. За избиением следили еще несколько детей из начальных классов. "У мальчика, который бил первоклассника, были проблемы в школе, и вчера он ушел из школы до окончания уроков, но он никогда ни на кого физически не нападал", - подчеркнула Лаастау.

По имеющимся у Лаастау данным, палка, которой был избит первоклассник, первоначально была именно у него в руках, и конфликт как раз и начался с того, что он начал размахивать палкой. Однако что точно произошло Лаастау предоставляет выяснить полиции.

Она уточнила, что инцидент произошел не на территории школы, а почти в полукилометре от нее, неподалеку от остановки, когда дети направлялись домой.

Лаастау назвала случай прискорбным. "Никто из нас не знает, чем занимаются дети, когда взрослые их не видят", - сказала она. Сейчас она встретилась со всеми участниками инцидента и обсудила с ними произошедшее.

Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Мария Гоняк, близкие мальчика, пострадавшего в драке, обратились в полицию и подали в связи со случившимся заявление.

В сотрудничестве с руководством школы полиция выяснила, что на ученика первого класса русского отделения напали пятеро детей от 8 до 12 лет. "Ссора разгорелась на пустом месте и не была связана с межнациональной враждой", - отметила она.

Гоняк сообщила, что, поскольку участвовавшие в драке мальчики слишком юны, полиция не начала производство в отношении случившегося. "Но и с участвовавшими в драке мальчиками, и с пострадавшим, и с их семьями продолжит работу молодежная полиция", - уточнила она.

Молодежный полицейский Пайдеского полицейского участка Кадри Тоом отметила, что материалы дела направят в комиссию по делам несовершеннолетних, в зависимости от принятого там решения, станет ясно, какое наказание получат нападавшие на первоклассника ученики старших классов.

Тоом добавила, что несмотра на то, что у всех сторон были взяты предварительные показания, она призывает участвовавших в драке детей, их семьи, руководство школы и социальных педагогов совместно обсудить, как в дальнейшем избежать подобных случаев. "И дети, и их родители должны понять, что у таких происшествий серьезные последствия и разумнее воздержаться от причинения вреда", - отметила она.