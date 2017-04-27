У берегов Латвии замечена российская подводная лодка

В эксклюзивной экономической зоне Латвии, на расстоянии 6,5 миль от государственной территории была замечена подводная лодка класса «Kilo», сообщает портал Rus.TVNET.

Ранее сообщалось, что 16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии, вооруженные силы обнаружили две российские подводные лодки класса «Kilo».