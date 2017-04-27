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У берегов Латвии замечена российская подводная лодка

Rus.Postimees.ee
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Подводная лодка. Иллюстративный кадр. | ФОТО: Igor Zarembo/Sputnik

Вблизи латвийской границы вчера была замечена подводная лодка вооружённых сил РФ, сообщает агентство LETA.

В эксклюзивной экономической зоне Латвии, на расстоянии 6,5 миль от государственной территории была замечена подводная лодка класса «Kilo», сообщает портал Rus.TVNET.

Ранее сообщалось, что 16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии, вооруженные силы обнаружили две российские подводные лодки класса «Kilo».

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