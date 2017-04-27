В офис "Открытой России" в Москве пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов в четверг пришли в московский офис "Открытой России", сообщил основатель движения Михаил Ходорковский.
Пришли в штаб Открытой России. Авторитаризм в фас и в профиль. pic.twitter.com/CSJ2hvgrcn— Ходорковский Михаил (@mich261213) April 27, 2017
"30 омоновцев в сопровождении полиции и понятых поднялись на пятый этаж. В данный момент происходит изъятие техники, бумаг и других материалов, наши сотрудники приняли решение остаться в здании", - сказала Интерфаксу координатор "Открытой России" по Москве Мария Баронова.
Накануне Минюст России включил в ведомственный перечень три признанные нежелательными в РФ иностранные неправительственные организации: НПО "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (обе зарегистрированы в Великобритании), а также "Институт современной России" (США).