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В офис "Открытой России" в Москве пришли с обыском

Rus.Postimees.ee
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Михаил Ходорковский. | ФОТО: EMMANUEL DUNAND/AFP

Сотрудники правоохранительных органов в четверг пришли в московский офис "Открытой России", сообщил основатель движения Михаил Ходорковский.

"30 омоновцев в сопровождении полиции и понятых поднялись на пятый этаж. В данный момент происходит изъятие техники, бумаг и других материалов, наши сотрудники приняли решение остаться в здании", - сказала Интерфаксу координатор "Открытой России" по Москве Мария Баронова.

Накануне Минюст России включил в ведомственный перечень три признанные нежелательными в РФ иностранные неправительственные организации: НПО "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (обе зарегистрированы в Великобритании), а также "Институт современной России" (США).

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