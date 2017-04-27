Россия вошла в список самых опасных туристических направлений мира

Россию включили в список стран, в которых туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью, сообщили эксперты финансового сервиса «Сравни.ру».
Россия оказалась на последнем месте рейтинга из восьми позиций. Список создавался на основе коэффициента, учитывающего соотношение количества страховых случаев и общего числа застрахованных путешественников. В России он составил 0,5 процента, пишет lenta.ru.
Лидером стал Таиланд с показателем в 2,63 процента. На втором месте находится Турция — 2,12 процента. Страны Европы замкнули тройку (1,55 процента).
На четвертой строчке находится Азия (за исключением Таиланда) с показателем 1,42 процента. В список также вошли Египет и США.
При этом в Европе наибольшее количество страховых случаев на общее число отдыхающих зафиксировано в Испании, Италии и Австрии. В Азии самыми опасными странами стали Шри-Ланка, Вьетнам и Непал.
Кроме того, специалисты выяснили, что рейтинг направлений по убыточности для страховых компаний (то есть где сумма выплат клиентам-туристам слишком высока) также возглавляет Таиланд. Россия в этом случае снова находится на восьмом месте.