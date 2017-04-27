Внимание, розыск! Пропал 59-летний Владимир

По словам родственников Владимира, в последний раз они связывались с ним 10 апреля по телефону. В это время мужчина находился у себя на даче в Нарве на улице Ясмийни. В полицию о пропаже Владимира сообщили 24 апреля. Полицейские опросили соседей и знакомых Владимира и обыскали окрестности, но результатов это, к сожалению, не принесло.

Рост Владимира около 174 см, он худощавого телосложения, у него короткие седые волосы. Владимир может быть одет в синюю клетчатую рубашку, более точного описания близкие дать не смогли.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину или располагает информацией, которая могла бы помочь в его поисках, сообщить об этом по телефонам 357 6149; 357 6011 или по экстренному номеру 112.