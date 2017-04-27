Галерея: смотрите, какой вид будет открываться из строящихся в Таллинне высоток

Первое из трех 13-этажных зданий будет построено осенью этого года. Строительством комплекса Skyline Residence занимается предприятие Урмаса Сыырумаа U.S Invest.

По планам, вторая "башня" будет готова для заселения весной 2018-го, а третья в 2019 году.

Продажи квартир уже начались. Цены стартуют от 131 900 евро. Самая дорогая квартира обойдется в 350 000 евро.