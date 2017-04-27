Сын Армина Кару начал торговать инвестиционными бриллиантами

Член правления Эрик Кару сказал, что в беспокойные времена лучше инвестировать в золото, серебро и бриллианты, когда их цена растет, сообщает портал Rus.err.ee.

Помимо финансовой ценности - бриллианты удобно хранить и их признают во всех странах мира и их не надо декларировать.

Как указано на сайте фирмы, она предлагает бриллианты бельгийской компании HRD Antwerp.