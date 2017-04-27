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Сын Армина Кару начал торговать инвестиционными бриллиантами

Rus.Postimees.ee
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Бриллиант. | ФОТО: AFP / Scanpix

Эстонская фирма SMI Group OÜ, занимающаяся продажей золотых и серебряных слитков, начала продажу инвестиционных бриллиантов. Фирму учредили в 2014 году сын владельца сети казино Olympic Армина Кару - Эрик Кару и Берт-Кен Рауберг.

Член правления Эрик Кару сказал, что в беспокойные времена лучше инвестировать в золото, серебро и бриллианты, когда их цена растет, сообщает портал Rus.err.ee.

Помимо финансовой ценности - бриллианты удобно хранить и их признают во всех странах мира и их не надо декларировать.

Как указано на сайте фирмы, она предлагает бриллианты бельгийской компании HRD Antwerp.

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