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Фото: Навальному плеснули зеленкой в лицо, ему вызвали скорую

Rus.Postimees.ee
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Алексей Навальный. | ФОТО: Natalya Yegovkina/Natalya Yegovkina/TASS

Неизвестный совершил нападение на оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы. Об этом сообщила в "Твиттере" его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Плеснули в лицо зеленкой прямо на выходе из офиса. Что неприятно, попали так, что у меня теперь весь правый глаз зеленый. И зрачок и роговица", - написал Навальный в своем "Твиттере".

Как сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, нападавший ждал их у офиса, возле Центра международной торговли в Москве. Неизвестный плеснул Навальному зеленкой в лицо и убежал. Политику вызвали скорую помощь.

Это не первое подобное нападение на оппозиционного лидера: в середине марта перед началом протестного митинга местных жителей в центре Новосибирска неизвестный мужчина швырнул несколько яиц в Навального, а 20 марта во время открытия предвыборного штаба в Барнауле неизвестный облил его зеленкой.

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