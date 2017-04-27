Игроков НХЛ тщательно проверят на кокаин и марихуану

Как сообщает TSN , соответствующая договоренность была достигнута между лигой и ассоциацией игроков (NHLPA), пишет newsru.com.

В течение сезона-2016/2017 у игроков в общей сложности будет взято минимум 2300 допинг-проб. В прошлые сезоны лишь треть от всех проб проверялась на наркотики.

Изменение в допинговой политике лиги было принято в июле 2016 года из-за опасений по поводу роста положительных тестов на кокаин.

Каждая команда НХЛ проходит тестирование один раз во время тренировочного лагеря и один раз в течение регулярного сезона. Отдельные игроки также могут быть выбраны для случайного тестирования по ходу сезона.

При этом о положительных результатах на запрещенные вещества любого рода в НХЛ ничего не известно. В минувшем сезоне ни один хоккеист не был дисквалифицирован за использование запрещенных веществ.