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Эстония и еще 21 страна требуют от России защитить чеченских геев

BNS/Rus.Postimees
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Флаг ЛГБТ-движения | ФОТО: AFP / Scanpix

Двадцать два государства, в том числе Швеция и Эстония, подписали обращение к российским властям, призывающее разобраться в преследовании геев в Чечне.

Правозащитная организация Equal Rights Coalition выпустила петицию в адрес российских федеральных властей с требованием провести расследование расправ над чеченскими геями. На своем официальном сайте ее опубликовал МИД Эстонии.

Обращение подписали двадцать два государства, в том числе Эстония, Швеция, Норвегия и Украина. Финляндии среди них не было.

После публикации статьи "Новой газеты" о преследовании гомосексуалов в Чечне финны и шведы начали сбор средств на их эвакуацию.

Под обращением подписались Албания, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Эстония, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, германия, Словения, Швейцария, Чехия, Чили, Украина, Уругвай, США, Новая Зеландия и Великобритания.

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