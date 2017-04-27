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Гостинично-ресторанный бизнес Эстонии опасается нехватки кадров

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: FETHI BELAID/AFP

С 25 по 28 апреля под эгидой Союза отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) в Таллинне проходит общее собрание зонтичной организации европейских государственных профессиональных объединений HOTREC.

В программе "Кофе+" исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Лийвамяги сказала, что по уровню сервиса эстонские предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса европейским конкурентам не уступают, сообщает Rus.err.ee.

Главная же проблема заключается в нехватке квалифицированного персонала: "Молодежь сегодня предпочитает осваивать компьютерные технологии и часто уезжает учиться за рубеж. Так что мы ищем хитрые способы, как привлечь в наш сектор и молодых, и людей постарше, которые обслуживали бы посетителей гостиниц и ресторанов".

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