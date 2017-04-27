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Разъяренные дикие кабаны растерзали трех боевиков ИГ

Rus.Postimees.ee
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Кабан. Иллюстративное фото. | ФОТО: Toru Hanai/Reuters/Scanpix

В иракской провинции Киркук дикие кабаны атаковали базу боевиков ИГ и растерзали трех террористов, сообщает информационный портал Iraqi News со ссылкой на местных жителей.

Инцидент произошел в районе Аль-Рашад. Террористы вступили в схватку с животными из-за того, что те неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там, сообщает РИА Новости.

Официальной информации об уничтожении боевиков пока нет.

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