Разъяренные дикие кабаны растерзали трех боевиков ИГ
27 апреля 2017 г., 18:34
В иракской провинции Киркук дикие кабаны атаковали базу боевиков ИГ и растерзали трех террористов, сообщает информационный портал Iraqi News со ссылкой на местных жителей.
Инцидент произошел в районе Аль-Рашад. Террористы вступили в схватку с животными из-за того, что те неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там, сообщает РИА Новости.
Официальной информации об уничтожении боевиков пока нет.