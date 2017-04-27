Разъяренные дикие кабаны растерзали трех боевиков ИГ

Инцидент произошел в районе Аль-Рашад. Террористы вступили в схватку с животными из-за того, что те неоднократно заходили в сельскохозяйственные угодья боевиков и постоянно вредили там, сообщает РИА Новости.

Официальной информации об уничтожении боевиков пока нет.