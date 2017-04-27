Взялся за старое: Юрген Лиги назвал министра финансов Сестера идиотом

Юргена Лиги возмутило рассуждение Свена Сестера о влиянии бюджета на рождаемость. «Если сейчас на шесть женщин рождается девять детей, то в конечном итоге у того же количества женщин будет десять детей», - сказал Сестер.

Подобный ход мыслей министра финансов пришелся Лиги не по нраву, поэтому он довольно резко прокомментировал заявление Сестера, обозвав последнего идиотом.

По мнению Лиги, нынешнее правительство нарушает Закон о бюджете. «Дефицит больше, чем позволяет действующий закон», - сообщил он, отметив, что в то же время нарушаются и прочие законы, а также звучит ложь относительно оживления экономики.

Как считает Лиги, на рынке труда в настоящее время ситуация крайне обострена. «Спрос быстро растет, сейчас пойдут европейские деньги, поэтому прожигание кредитов и резервов лишь навредит экономике. Не надо оживлять внутренний спрос, так как растет внешний спрос и инфляция. С таким бюджетом ситуация будет только ухудшаться», - считает политик.