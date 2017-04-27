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Хозяйка массажного салона подралась с продавщицей из-за купленного устройства

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В полицию поступило сообщение о том, что в Пярну на бульваре Таммсааре в массажном салоне 32 женщина напала на 36-летнюю женщину.

двух знакомых женщин переросла в потасовку. Причиной ссоры послужило устройство, купленное салоном, сообщает Pärnu Postimees.

«Разногласия возникли между хозяйкой салона и продавщицей устройства», - отметила Рейнхолд, добавив, что перепалка переросла в драку. При этом травмы продавщицы не являются серьезными.

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