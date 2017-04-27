Хозяйка массажного салона подралась с продавщицей из-за купленного устройства
27 апреля 2017 г., 19:10
В полицию поступило сообщение о том, что в Пярну на бульваре Таммсааре в массажном салоне 32 женщина напала на 36-летнюю женщину.
двух знакомых женщин переросла в потасовку. Причиной ссоры послужило устройство, купленное салоном, сообщает Pärnu Postimees.
«Разногласия возникли между хозяйкой салона и продавщицей устройства», - отметила Рейнхолд, добавив, что перепалка переросла в драку. При этом травмы продавщицы не являются серьезными.