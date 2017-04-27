Полиция открыла огонь в больнице Берлина

Полиция в четверг, 27 апреля, открыла огонь в отделении неотложной медицинской помощи больницы в районе Кройцберг в столице Германии. Находившийся в отделении мужчина получил ранение в ногу, сообщили в правоохранительных органах Берлина.

Причина, по которой полицейский был вынужден применить оружие, уточняется. По предварительным данным, пострадавший представлял угрозу для общественной безопасности.

Берлинские правоохранительные органы исключают террористический мотив в нападении мужчины на полицейских

Как сообщает газета Bild, место происшествия оцеплено, полицейские обследуют отделение.