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Полиция открыла огонь в больнице Берлина

Rus.Postimees.ee
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Немецкая полиция. | ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

В берлинском отделении неотложной помощи мужчина получил ранение в ногу. По предварительным данным, он представлял собой угрозу общественной безопасности, сообщает DW.com.

Полиция в четверг, 27 апреля, открыла огонь в отделении неотложной медицинской помощи больницы в районе Кройцберг в столице Германии. Находившийся в отделении мужчина получил ранение в ногу, сообщили в правоохранительных органах Берлина.

Причина, по которой полицейский был вынужден применить оружие, уточняется. По предварительным данным, пострадавший представлял угрозу для общественной безопасности.

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Как сообщает газета Bild, место происшествия оцеплено, полицейские обследуют отделение.

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