В ближайшие четыре года Министерству образования выделят почти четыре миллиарда евро

Согласно одобренной правительством государственной бюджетной стратегии, в течение следующих четырех лет будет выделено более 450 млн евро на нужды образования и науки, а также языковой и молодежной сфер. В общей сложности в течение следующих четырех лет государство выделит на сферы деятельности Министерства образования и науки 3,87 млрд евро, сообщил в четверг пресс-секретарь министерства.

За большим ростом финансирования сфер деятельности министерства стоят определенные меры, запланированные для решения конкретных проблем, отметила министр образования и науки Майлис Репс. «Рост заработных плат учителей остается в фокусе внимания, но теперь мы занимаемся также и тем, чтобы заработные платы педагогов детских садов также достигли этого уровня. На сегодняшний день заработные платы педагогов детских садов несомненно сильно отличаются от заработных плат учителей школ, и эту разницу мы стремимся уменьшить. В течение следующих трех лет более чем в половине местных самоуправлений заработные платы педагогов детских садов вырастут приблизительно наполовину», – пояснила министр.

«Мы приняли решение поддержать также улучшение доступности и повышение качества услуг опорных специалистов, и в течение следующих четырех лет направим на эти нужды 24 млн евро. Потребности в поддержке у учеников очень разные и меняются во времени, и субсидии государства позволят иметь большую уверенность в том, что каждый ребенок получит персональную помощь именно тогда, когда в ней нуждается», – добавила министр Репс.

В рамках государственной бюджетной стратегии было принято решение запланировать на следующие 4 года дополнительно более 246 млн евро для повышения средней заработной платы учителей. В общей сложности на следующие четыре года государство выделит на заработные платы учителей средства в объеме более 1,35 млрд евро. К ним добавятся также суммы из бюджетов местных самоуправлений и частных школ.

В программу мотивации повышения заработной платы новых педагогов детских садов государство направит в общей сложности 61 млн евро, из которых 2,5 млн евро будет выделено уже осенью этого года. Эти средства направляются на то, чтобы заработные платы педагогов детских садов достигли уровня заработных плат учителей школ. В течение следующих трех лет более чем в половине местных самоуправлений заработные платы педагогов детских садов вырастут приблизительно на 50 процентов. Местные самоуправления, в которых педагоги детских садов уже получают более высокую зарплату, смогут регулировать уровень оплаты труда в соответствии с темпом роста зарплат учителей и использовать средства для улучшения доступности услуг опорных специалистов и повышения их зарплат.

Государство выделит местным самоуправлениям субсидии для оказания поддержки школам в оплате труда опорных специалистов и повышения качества их услуг. На эти цели в течение следующих четырех лет запланировано 24 млн евро. Эти средства позволят местным самоуправлениям принять на работу около 150 опорных специалистов.

В сфере управления Министерства образования и науки дополнительно запланировано 5,5 млн евро на нужды научной и развивающей деятельности, к которым добавятся также расходы на научную деятельность в других сферах управления (например, в Министерстве экономики и коммуникаций в программу развития продукта и технологии будут выделены дополнительные средства в объеме 1 млн евро ). В общей сложности в течение следующих четырех лет на нужды научной и развивающей деятельности будет выделено 699,1 млн евро, в том числе в сфере управления Министерства образования и науки – 527,2 млн евро.