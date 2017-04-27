Правительство Эстонии поддержало предложение оштрафовать "Газпром"

«Учитывая масштаб нарушения, Эстония считает, что делопроизводство следует закончить способом, который обеспечил бы возможность избежать злоупотребление монопольным положением, а затем назначить штраф. По оценке Эстонии, в данном случае взятие обязательств не является пропорциональным размерам нарушения, учитывая, что злоупотребление монопольным положением нанесло прямой экономический ущерб», - отмечается в утвержденном правительством Эстонии письме министра юстиции Урмаса Рейнсалу в адрес Европейской комиссии.

В письме министр отмечает, что в 2011 году у «Газпрома» в Эстонии, как и в других странах, было монопольное положение, поскольку отсутствовали другие цепочки поставок газа. После того, как в Клайпеде был построен терминал сжиженного природного газа, на рынке появилось альтернативное звено поставки, но, по словам Рейнсалу, «Газпром» по-прежнему обладает важной рыночной силой по импорту в Эстонию природного газа.

Если в 2014 году на долю «Газпрома» приходилось 99,9 процента импорта природного газа в Эстонию, то в 2015 году эта доля сократилась до уровня 80 процентов, но к 2016 году вновь выросла до 93 процентов.

«Как свидетельствуют предыдущие цифры, речь идет о предприятии, не имеющем 100-процентной рыночной доли, однако рыночная доля «Газпрома» по-прежнему достаточно велика для того, чтобы повлиять на цену продающегося потребителям природного газа», - указал Рейнсалу.

По словам министра, предложенные обязательства касаются Эстонии прежде всего в том, что связано с введением несправедливых продажных цен. «В Эстонии стоимость газа была несправедливо высокой, особенно в сравнении со странами Западной Европы, где действуют газовые биржи и достаточно источников снабжения», - добавил он.

«В 2014 году, когда «Газпрому» принадлежали почти 100 процентов рыночных поставок газа, разница в ценах для стран Западной Европы и для Эстонии достигала 8 евро за мегаватт-час, то есть, в Эстонии стоимость продаваемого газа была на 36 процентов выше. К 2015 году эта разница сократилась до 4 евро за мегаватт-час, но по-прежнему стоимость поставленного в Эстонию природного газа превышала цены на газ в Западной Европе на 20 процентов», - написал Рейнсалу.

В случае, если, по оценке Еврокомиссии, предложения «Газпрома» о принятии обязательств будет достаточно для разрешения конкурентной ситуации на газовых рынках Центральной и Восточной Европы, Эстония считает, что выдвинутые «Газпромом» предложения, направленные на исправление ситуации, требуют дополнения, чтобы была возможность устранить влияние, вызванное злоупотреблением монопольным положение и обеспечить ситуацию, при которой подобное злоупотребление будет невозможным, подчеркнул Рейнсалу.

Еврокомиссия начала следственные действия в отношении «Газпрома» в 2011 году, проведя обыски в офисах десяти европейских «дочек» компании. В 2012-м было официально объявлено о начале антимонопольного расследования.

Расследование шло по трем направлениям: разделение российской газовой монополией рынков путем «затруднения свободных поставок газа в страны ЕС»; «создание помех диверсификации газовых поставок»; навязывание «несправедливых цен своим потребителям путем привязки цен на газ к стоимости нефти».