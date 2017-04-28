Забастовка дальнобойщиков в России превращается в политическую

К водителям, держащим сидячую забастовку в торговом центре бывшего научного городка Реутов, неподалеку от Москвы, подходит дама в годах. «Я же понимаю, что вы бастуете за нас за всех», - говорит они и отдает мужчинам пятитысячную купюру (80 евро). Мужчины отказываются, они понимаю, что это, как минимум, четверть пенсии тетушки. «Нет, не нужно, это мой вклад в вашу поддержку», - заявляет она решительно и уходит.

«Если бы все поняли, что наше вымирание на пользу только крупному бизнесу, которое приведет к подорожанию товаров для всех», - говорит Сергей Рудаметкин, водитель-дальнобойщик и представитель Общества перевозчиков товаров России (ОПР) в московском регионе.

Забастовка дальнобойщиков-частников, которая в течение многих недель продолжается по всей России, выражает протест против системы взимания платы за использование дорог, которую ввели осенью 2015 году и окрестили «Платон». По этой системе, грузовые машины в обязательном порядке должны оплачивать каждый, пройденный по федеральной трассе километр.

Системой управляет фирма сына друга детства Путина и прежнего партнера по тренировкам, сегодня – одиного из самых богатых предпринимателей России Аркадия Ротенберга. Именно поэтому забастовка начинает приобретать формы протеста против влияния бизнесменов, приближенных к Путину.

Больше всего от «Платона» страдают перевозчики-одиночки и мелкие транспортные фирмы, у которых система платы за дороги отнимает большую часть прибыли.

«Если раньше я мог заработать в месяц 50 000 – 70 000 рублей (800-1150 евро), вне зависимости от того, как часто приходилось ремонтировать машину, то теперь вообще нет смысла заниматься этой работой», - говорит бастующий в Реутове 45-летний дальнобойщик Борис Коркмазов.

Другой водитель Алексей Сороковой объясняет на бумаге, о насколько больших для дальнобойщиков деньгах идет речь. По его словам, по тарифу прошлого года (1,53 рубля или два евроцента за километр) средний водитель должен был заплатить 150 000 рублей (2460 евро) в год или отдать три месячные зарплаты. «Это большие деньги для нас, которые государство решило просто отобрать», - говорит Сороковой.

Большая часть дальнобойщиков выразила в прошлом году свой протест тем, что отказалась регистрироваться в обязательной налоговой системе. В системе-Платон, по данным ОПР, зарегистрировали 800 000 автомобилей, но, по частным оценкам, по дорогам России ездят 1,2-1,5 миллиона грузовых автомобилей.

Первая волна забастовок прокатилась полтора года назад, сразу после принятия Платона, но сошла на нет всего за месяц. Сейчас забастовка организована намного лучше, и в ней принимают участие дальнобойщики по всей России. Акция постоянно разрастается, сегодня к ней присоединились тысячи водителей, которые разбили свои лагеря у обочин большинства федеральных трасс.

Масштабнее забастовка в тех регионах, где частные перевозчики возят больше товаров, чем, например, в Москве. В столице больше крупных фирм, которые в забастовке не участвуют.

В России две трети грузов перевозят автотранспортом, которым доставляют товары широкого потребления. Уже сейчас, по данным ОПР, цены на перевозки поднялись местами на четверть или даже не треть.