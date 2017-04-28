Забастовка дальнобойщиков в России превращается в политическую

В России набирает обороты забастовка дальнобойщиков-частников, которые протестуют против несправедливой, как они считают, платы за использование дорог, которая съедает большую часть их дохода. Протест, начавшийся, как обычное выражение недовольства, все больше превращается в политическую акцию.
К водителям, держащим сидячую забастовку в торговом центре бывшего научного городка Реутов, неподалеку от Москвы, подходит дама в годах. «Я же понимаю, что вы бастуете за нас за всех», - говорит они и отдает мужчинам пятитысячную купюру (80 евро). Мужчины отказываются, они понимаю, что это, как минимум, четверть пенсии тетушки. «Нет, не нужно, это мой вклад в вашу поддержку», - заявляет она решительно и уходит.
«Если бы все поняли, что наше вымирание на пользу только крупному бизнесу, которое приведет к подорожанию товаров для всех», - говорит Сергей Рудаметкин, водитель-дальнобойщик и представитель Общества перевозчиков товаров России (ОПР) в московском регионе.
Забастовка дальнобойщиков-частников, которая в течение многих недель продолжается по всей России, выражает протест против системы взимания платы за использование дорог, которую ввели осенью 2015 году и окрестили «Платон». По этой системе, грузовые машины в обязательном порядке должны оплачивать каждый, пройденный по федеральной трассе километр.
Системой управляет фирма сына друга детства Путина и прежнего партнера по тренировкам, сегодня – одиного из самых богатых предпринимателей России Аркадия Ротенберга. Именно поэтому забастовка начинает приобретать формы протеста против влияния бизнесменов, приближенных к Путину.
Больше всего от «Платона» страдают перевозчики-одиночки и мелкие транспортные фирмы, у которых система платы за дороги отнимает большую часть прибыли.
«Если раньше я мог заработать в месяц 50 000 – 70 000 рублей (800-1150 евро), вне зависимости от того, как часто приходилось ремонтировать машину, то теперь вообще нет смысла заниматься этой работой», - говорит бастующий в Реутове 45-летний дальнобойщик Борис Коркмазов.
Другой водитель Алексей Сороковой объясняет на бумаге, о насколько больших для дальнобойщиков деньгах идет речь. По его словам, по тарифу прошлого года (1,53 рубля или два евроцента за километр) средний водитель должен был заплатить 150 000 рублей (2460 евро) в год или отдать три месячные зарплаты. «Это большие деньги для нас, которые государство решило просто отобрать», - говорит Сороковой.
Большая часть дальнобойщиков выразила в прошлом году свой протест тем, что отказалась регистрироваться в обязательной налоговой системе. В системе-Платон, по данным ОПР, зарегистрировали 800 000 автомобилей, но, по частным оценкам, по дорогам России ездят 1,2-1,5 миллиона грузовых автомобилей.
Первая волна забастовок прокатилась полтора года назад, сразу после принятия Платона, но сошла на нет всего за месяц. Сейчас забастовка организована намного лучше, и в ней принимают участие дальнобойщики по всей России. Акция постоянно разрастается, сегодня к ней присоединились тысячи водителей, которые разбили свои лагеря у обочин большинства федеральных трасс.
Масштабнее забастовка в тех регионах, где частные перевозчики возят больше товаров, чем, например, в Москве. В столице больше крупных фирм, которые в забастовке не участвуют.
В России две трети грузов перевозят автотранспортом, которым доставляют товары широкого потребления. Уже сейчас, по данным ОПР, цены на перевозки поднялись местами на четверть или даже не треть.
«Скоро потребитель почувствует последствия забастовки. Приближается лето, и цены на доставляемые с юга овощи-фрукты в результате продолжающейся забастовки неизбежно поднимутся», - предсказывает Рудаметкин.
До сих по особой реакции на забастовку дальнобойщиков в России не было, поскольку государственные СМИ, включая телевидение, об этом не говорят.
«Нам ясно, что единственная цель Платона выдавить с рынка таких как мы - единичных и мелких перевозчиков, чтобы вся наша работа ушла крупным фирмам. Нас просто принуждают идти на работу в крупные фирмы», - говорит Алексей Сороковой.
Кроме платы за дороги в последние месяцы дальнобойщиков по всей России раздражает и установка автоматических весов на трассах, которые опять же обслуживает фирма, которая занимается и Платоном. Сороковой показывает выписанный коллеге штраф на полмиллиона рублей за езду на перегруженной машине.
«Они официально сообщили, что автоматические весы могут ошибаться на плюс-минус 20 процентов. Это абсурд, поскольку из-за этого и 17-тонную машину можно оштрафовать», - говорит Сороковой. В России по шоссе разрешено ездить с грузом до 20 тонн.
«И обжаловать это по сути невозможно, поскольку этот конкретный штраф прислали через десять дней после предполагаемого нарушения, когда груз давно был выгружен, и доказать свою правоту уже просто нечем», - добавил водитель.
Поскольку власти прислушиваться к бастующим дальнобойщикам не планируют, к их требованиям уже начали добавляться и политические. Если сначала требовали отставки теряющего популярность премьера Дмитрия Медведева и его правительства, то теперь добавляется недоверие к президенту.
Забастовкой дальнобойщиков активно занимается полиция. Бастующим в торговом центре в Реутове восьми водителям нельзя прислать подмогу по той простой причине, что после первого же сбора машин полиция за два часа установила на парковке дорожные знаки, которые запрещают грузовикам въезд на площадку.
«Большинство наших ребят вокруг Москвы бастуют так, что просто сидят дома и не принимают заказы. Время от времени они приходят сюда, поседеть с нами», - говорит Рудаметкин.