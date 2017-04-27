На месте бывшей Художественной академии появится 30-этажное здание

В четверг, 27 апреля, Таллинн опубликовал детальную планировку, пишет rus.err.ee.

Вот уже несколько лет на месте бывшей Художественной академии (EKA) напротив торгового центра Viru находится платная парковка – в предвкушении строительства нового здания, старое было снесено, но из-за противостояния жильцов соседнего дома EKA не получила финансирования от ЕС и вуз на годы остался без крыши, передает ERR Uudised.

Теперь вместо запланированного EKA 16-этажного здания на этом месте появится 30-этажный дом, где будут располагаться офисы и жилые помещения.

Allianss Arhitektid

Хотя рядом находятся преимущественно 5-6-этажные здания, в детальной планировке утвердили разрешенную высоту здания в 30 этажей, к которым прибавится два или три подземных этажа.