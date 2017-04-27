Фото: случайные прохожие спасли дом от уничтожения огнем
27 апреля 2017 г., 21:54
Сегодня вечером в 19.20 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в деревне Таэвере волости Сууре-Яани Вильяниского уезда горит ветошь, а пламя может перекинуться на жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место, проезжавшие по шоссе люди смогли своими силами потушить возгорание прошлогодней травы. Пламя с горевшей ветоши могло перекинуться на находившийся поблизости жилой дом.
По словам очевидца Кенно Соо, приславшего в редакцию газеты Sakala фотографии, пламя удалось остановить буквально в трех метрах от дома.
Трава загорелась от оставленного без присмотра костра. Спасатели потушили его с помощью воды.