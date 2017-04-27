Фото: случайные прохожие спасли дом от уничтожения огнем

Когда спасатели прибыли на место, проезжавшие по шоссе люди смогли своими силами потушить возгорание прошлогодней травы. Пламя с горевшей ветоши могло перекинуться на находившийся поблизости жилой дом.

По словам очевидца Кенно Соо, приславшего в редакцию газеты Sakala фотографии, пламя удалось остановить буквально в трех метрах от дома.

Трава загорелась от оставленного без присмотра костра. Спасатели потушили его с помощью воды.