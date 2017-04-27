Прокуратура Франции расследует обстоятельства получения Россией чемпионата мира по футболу

По данным издания Le Monde , национальная прокуратура Франции открыла предварительное расследование по статьям "коррупция", "преступная группа", а также "незаконное использование служебного положения".

В рамках расследования представители прокуратуры посетили Швейцарию, где встретились с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. 20 апреля он дал свидетельские показания, однако позже не стал обсуждать эту информацию, ограничившись переданной через адвоката фразой "без комментариев".

Французскую прокуратуру интересуют в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала. В частности, в СМИ звучат имена бывшего члена исполнительного комитета ФИФА Рейнальда Темарии, бывшего кандидата на пост главы ФИФА Мохаммеда бин Хаммама, бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Все перечисленные чиновники отстранены на различные сроки от любой деятельности, связанной с футболом.

Тем временем генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил агентству "Р-Спорт", что оргкомитету ничего не известно о расследовании прокуратуры Франции, которое касается выборов стран - хозяек чемпионатов мира по футболу 2018-го и 2022 годов. По его словам, никаких опасений за проведение ближайшего чемпионата мира в России нет.

"Реакция моя такая же, как и всегда в таких случаях: мы уже комментируем слухи про какие-то расследования последние пять лет и давно к этому привыкли. Опасений никаких нет у нас. Хотелось бы напомнить нашим коллегам, которые подобные слухи распускают, что скоро уже эти все мероприятия пройдут", - сказал Сорокин.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.