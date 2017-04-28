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При столкновении такси и легковой машины пострадали три человека

Rus.Postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Martin Ilustrumm.

В Тарту в ночь на пятницу в результате столкновения такси и легковой машины пострадали три человека.

ДТП произошло через полчаса после полуночи на перекрестке Туру и Соола, где 23-летняя женщина на электротакси Nissan Leaf не уступила дорогу и столкнулась с машиной Volkswagen Golf, за рулем которой был 47-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель Nissan и 57-летний пассажир Volkswagen, которые были доставлены в Клинику Тартуского университета. Позднее в больницу обратилась и водитель Volkswagen.

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