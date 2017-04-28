При столкновении такси и легковой машины пострадали три человека
28 апреля 2017 г., 06:54
В Тарту в ночь на пятницу в результате столкновения такси и легковой машины пострадали три человека.
ДТП произошло через полчаса после полуночи на перекрестке Туру и Соола, где 23-летняя женщина на электротакси Nissan Leaf не уступила дорогу и столкнулась с машиной Volkswagen Golf, за рулем которой был 47-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали водитель Nissan и 57-летний пассажир Volkswagen, которые были доставлены в Клинику Тартуского университета. Позднее в больницу обратилась и водитель Volkswagen.