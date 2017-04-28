В Эстонии продлен срок использования шипованной резины

"Из-за холодной и переменчивой погоды в виде исключения мы разрешаем использовать шипованную резину и в первую неделю мая. Закон этого не предусматривает, но закон не учитывает и такую холодную весну и то, что дороги все еще могут быть скользкими, —сказал ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмер Тикерпе. - Самое важное, чтобы люди доехали до своих пунктов назначения целыми и невредимыми".

"Без надежных шин безопасная езда невозможна, но только шины сами по себе полную безопасность на дороге обеспечить не могут. Самое главное — это поведение водителя. Очень важно учитывать дорожные условия и выбирать соответствующую скорость движения" , — говорит эксперт отдела дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.

Шипованную резину разрешается использовать до конца марта, в случае зимних погодных условий - до 30 апреля. В этом году в качестве исключения можно ездить на шипованной резине до 7 мая. Ламельные шины можно использовать круглый год.