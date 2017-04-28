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Фото: в Таллинне в результате столкновения двух машин повреждения получил и стоявший на парковке автомобиль

Rus.Postimees.ee
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Вчера поздно вечером в Таллинне столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло примерно в 22 часа в Таллинне на перекрестке улиц Копли и Эрика, где столкнулись Mercedes-Benz и Toyota.

По предварительным данным, водитель Toyota не уступил дорогу автомобилю Mercedes и врезался в него. При столкновении Toyota вылетела на парковку и помяла припаркованный BMW.

Люди в ДТП не пострадали.

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