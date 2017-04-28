Фото: в Таллинне в результате столкновения двух машин повреждения получил и стоявший на парковке автомобиль
28 апреля 2017 г., 07:28
Вчера поздно вечером в Таллинне столкнулись два автомобиля.
ДТП произошло примерно в 22 часа в Таллинне на перекрестке улиц Копли и Эрика, где столкнулись Mercedes-Benz и Toyota.
По предварительным данным, водитель Toyota не уступил дорогу автомобилю Mercedes и врезался в него. При столкновении Toyota вылетела на парковку и помяла припаркованный BMW.
Люди в ДТП не пострадали.