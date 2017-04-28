Северная Корея показала на видео взрыв авианосца США и Капитолия

На видео под бравурную музыку проходит грандиозный военный парад в Пхеньяне, затем в мареве взрыва исчезает фотография американского авианосца. США направили к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с USS Carl Vinson, пишет Newsru.

В конце ролика в небо взмывает ракета, которая, по замыслу авторов, поражает Капитолий - здание парламента в столице США. В своем новогоднем послании Ким Чен Ын заявлял, что страна вступила в завершающую стадию подготовки к запуску МБР, способной поразить американский материк.

Видеоряд сопровождается титрами в духе: "Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях".

На днях КНДР провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив учениями годовщину создания армии.

Ранее, на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, руководству страны показали ролик с имитацией ракетного удара по США. Видео завершалось кадрами с горящим американским флагом и кладбищем.

Трамп опасается масштабного конфликта

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters, выдержки из которого были обнародованы в ночь на пятницу, заявил, что КНДР является для него главной глобальной угрозой.

Нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт, заявил он: "Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно".