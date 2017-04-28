На Таллиннской окружной дороге 20 машин попали в ДТП

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил, что на Таллиннской окружной дороге сейчас очень скользко и асфальт покрыт черным льдом. Утром уже произошло несколько аварий и движение затруднено. О первом ДТП полиция получила сообщение в 6.40 и на момент 7.45 на Таллиннской окружной дороге попали в аварию уже 20 машин.

Спасатели и полиция призывает все участников дорожного движения быть внимательными и выбирать подходящую условиям скорость.