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На Таллиннской окружной дороге 20 машин попали в ДТП

Полиция призывает водителей быть внимательными!

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Rus.Postimees.ee
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Дорога. Иллюстративное фото. | ФОТО: Liis Treimann

Сегодня утром на Таллиннской окружной дороге произошел ряд ДТП, поэтому полиция и спасатели призывают всех участников дорожного движения быть осторожными.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сообщил, что на Таллиннской окружной дороге сейчас очень скользко и асфальт покрыт черным льдом. Утром уже произошло несколько аварий и движение затруднено. О первом ДТП полиция получила сообщение в 6.40 и на момент 7.45 на Таллиннской окружной дороге попали в аварию уже 20 машин.

Спасатели и полиция призывает все участников дорожного движения быть внимательными и выбирать подходящую условиям скорость.

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