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Обвиняемому в убийстве Таранкова грозит почти 8 лет тюрьмы: сегодня суд вынесет решение

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

В пятницу, 28 апреля, Пярнуский уездный суд вынесет приговор по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.

В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний Юрий Воробей, который признался в совершении преступления, пишет Rus.Err.

Государственный прокурор Вахур Вертре требует приговорить его к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Адвокат обвиняемого настаивает на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просит для своего клиента более мягкого приговора.

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