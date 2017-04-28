Обвиняемому в убийстве Таранкова грозит почти 8 лет тюрьмы: сегодня суд вынесет решение

В роли обвиняемого по делу проходит 36-летний Юрий Воробей, который признался в совершении преступления, пишет Rus.Err.

Государственный прокурор Вахур Вертре требует приговорить его к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения. Адвокат обвиняемого настаивает на том, что Воробей совершил преступление под воздействием угроз со стороны Таранкова и просит для своего клиента более мягкого приговора.