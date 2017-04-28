Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: в Македонии протестующие ворвались в парламент и избили депутатов

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В Македонии после избрания спикером местного парламента этнического албанца Талата Джафери участники протестных акций "За единую Македонию" ворвались в здание парламента и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии, передает агентство Reuters.

Македонские депутаты в рамках 20-го учредительного заседания большинством в 62 голоса из 120 избрали Джафери, который представляет крупнейшую партию албанского нацменьшинства ДУИ, председателем законодательного органа, пишет Newsru.

После оглашения итогов голосования активисты движения "За единую Македонию", протестовавшие на улице Скопье перед зданием парламента, ворвались в зал заседания и напали на парламентариев от оппозиционного СДСМ.

Отметим, что Хафери стал первым этническим албанцем на посту спикера парламента Македонии после того, как балканская страна получила независимость от Югославии в 1991 году.

Наверх