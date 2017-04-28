Галерея: в Македонии протестующие ворвались в парламент и избили депутатов

Македонские депутаты в рамках 20-го учредительного заседания большинством в 62 голоса из 120 избрали Джафери, который представляет крупнейшую партию албанского нацменьшинства ДУИ, председателем законодательного органа, пишет Newsru.

#Macedonia PM-designate @Zoran_Zaev and MPs attacked cornered by goons in parliament, without any protection. Now reportedly safe. pic.twitter.com/unSF27OKeO — HristijanGjorgievski (@HGjorgievski) April 27, 2017

После оглашения итогов голосования активисты движения "За единую Македонию", протестовавшие на улице Скопье перед зданием парламента, ворвались в зал заседания и напали на парламентариев от оппозиционного СДСМ.

Отметим, что Хафери стал первым этническим албанцем на посту спикера парламента Македонии после того, как балканская страна получила независимость от Югославии в 1991 году.