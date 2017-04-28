Минобороны РФ обнародовало уникальные кадры с фронтов Великой Отечественной войны

В рамках проекта опубликованы три видеосюжета - "Конструкторы Победы", "Герои Победы" и "Письма и песни Победы". Они представляют собой подборку из уникальных фронтовых снимков, запечатлевших конструкторов вооружения, командиров и бойцов Красной Армии, редкие минуты отдыха воинов, работу полевой почты, сообщили в военном ведомстве РФ.

Помимо этого, опубликованы тематические подборки фотографий "Фронтовые будни", "Герои тыла", "Дети Войны", а также приложение "Фотоальбом Победы", содержащее более 300 снимков военных фотокорреспондентов, рассказывающих о буднях бойцов на всех фронтах Великой Отечественной в период с июня 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году.

В ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тысяч снимков из уникального архива фото-негативов военного периода, и лучшие из них отобраны для публикации.

Фото можно посмотреть здесь.