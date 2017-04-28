Мартин Репинский и Сирет Котка обвенчаются в Нарве, приедет премьер-министр

Мартин Репинский рассказал Rus.Postimees, что решение о свадьбе было принято еще где-то в начале года, и сразу было решено, что праздновать будут либо в Ляэне-Вирумаа, откуда родом Сирет, либо в Ида-Вирумаа - откуда родом Мартин. Потом остановились на Ида-Вирумаа, где Сирет и Мартин проживают большую часть времени, и тогда стали подбирать храм для венчания.

«Я сделал бы это в Куремяэ, но в монастыре не венчают, поэтому мы искали церковь, которая будет достаточно большая, чтобы вместить всех гостей. Остановились на Нарвском Воскресенском соборе», - рассказал будущий молодожен.

И Сирет, и Мартин - оба крещенные православной церковью.

Государственное бракосочетание пары будет оформлено примерно за полчаса до венчания у одного из нарвских нотариусов. Празднование свадьбы пройдет на ида-вируской же мызе Мяэтагузе.

Стать свидетелями венчания приглашены в Нарву свыше сотни человек - они займут практически все внутреннее пространство храма, и молодые надеются, что незнакомых им прихожан будет минимум. Фото и видеосъемка тоже будут ограничены.

На свадьбу и на венчание приглашены несколько парламентариев-однопартийцев, а из министров-центристов - Юри Ратас, Кадри Симсон, Михаил Корб.

Тридцатилетние Мартин Репинский и Сирет Котка познакомились и завязали первые теплые отношения в стенах Рийгикогу, куда были избраны в 2015 году. У Репинского в прошлом был так называемый гражданский брак, растет ребенок.