Кто старое помянет, или Такую ли Эстонию мы хотели?

Начну с того, что если вы спросите меня, что я делал десять лет назад, то отвечу просто: всю ночь писал текст своей телепередачи «С другой стороны». Это были минуты моих размышлений на Первом Балтийском канале по пятницам после «Новостей Эстонии». Через год, в марте 2008 года, я, правда, поплатился за откровенность своих передач. Зато сейчас нет причин волноваться за содержание аналогичной «правильной» передачи. Ну да ладно.

Десять лет назад я смотрел трансляцию по Каналу 2 и писал текст. Через каждые пять-семь минут менял слова, предложения, смысл. Кстати, я сохранил этот текст. Вернее, тексты. Один для телевидения, другой для "МК-Эстонии", которой я тогда руководил. Достаточно любопытно прочитать их спустя десять лет.

«С другой стороны», эфир 29 апреля 2007 года, ПБК:

«Мой город стал очередным европейским городом - с погромами, спецназом, газом, пожарами, бесчинствующей толпой и разворовывающими киоски юнцами.

Согласитесь, что даже крайне непопулярные решения властей можно и нужно исполнять разумно и корректно. В этом-то и заключается мудрость тех, кто нами правит.

Раз решили начать раскопки для идентификации возможных останков, то так и скажите. Нормально и четко. Чтоб всем было понятно без разных психов, скрытности и накала страстей. Мы ведь на каждом шагу твердим: мы демократическая страна и демократия начинается с гласности. Простите, но гласностью не пахнет. Совком отдает…

Смешными были заверения полицейских начальников об учениях! Нас чего, за дураков держат? Выходит, держат. Полицейские со всей страны съехались к памятнику, оставив свои города и села без должного присмотра, а народу говорится, что полиция учится – в декабре день рождения Винни-Пуха пройдет, надо потренироваться!

А сама хронология событий? Начало исторических раскопок названо операцией... Слово-то какое! Кадры раннего утра в четверг – сотни гномиков в неоновых жилетах стоят по периметру церкви и мемориала. Что-то случилось? Кого-то ловят? Нет, это современная демократическая Эстония копает! Это один человек пошел против своего народа, с ОМОНом и дубинками! Почему под покровом ночи? Боится потому что.

Почему именно сейчас, накануне 9 мая? Ведь при проведении исторических раскопок нет какого-то критерия времени. И об этом заявляли и ответственные политики – сегодня, завтра, через год. Однако все ссылались на советы компетентных органов. Простите, но в таком случае компетенция отсутствует напрочь. Вся логика происходящего говорила: начните 10 мая - пусть люди сходят, помянут, две недели осталось-то…

А явная подстава своих коллег по коалиции? Министры обороны и внутренних дел теперь отдуваются по полной, но они не реформисты, не из партии премьера. Хотя я слышал негромкое, но четкое заявление из уст одного члена кабинета, что в случае, если не дай бог что, премьер ответит по полной программе.