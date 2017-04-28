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Смеяться или плакать? Новинка от Topshop взбудоражила интернет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ian Gavan/UPPA/Photoshot

Если в начале года Topshop выпустил в продажу джинсы Clear Knee Mom Jeans с прозрачными вставками на коленях, то теперь клиентам преподнесен очередной сюрприз - полностью прозрачные брюки.

Новинка от Topshop - брюки Moto Clear Plastic Straight Leg Jeans, которые, по сути, совершенно прозрачны, пишет Business Insider.

У клиентов возникло множество вопросов в связи с этими брюками, в социальных сетях развернулись бурные дискуссии. Легко ли их натянуть? Может ли в этих брюках возникнуть конденсация? Дышащий ли это материал? Что будет, если вспотеть в них? С чем их вообще носить?

Джинсы с прозрачными вставками на коленях стали в свое время сенсацией (по большей части в негативном смысле). Отмечается, что и у прозрачных брюк большой потенциал. Ясно одно - Topshop со своими новинками не оставит никого равнодушным.

Полностью прозрачные брюки. Фото: Topshop/Twitter

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