Смеяться или плакать? Новинка от Topshop взбудоражила интернет

Если в начале года Topshop выпустил в продажу джинсы Clear Knee Mom Jeans с прозрачными вставками на коленях, то теперь клиентам преподнесен очередной сюрприз - полностью прозрачные брюки.
Новинка от Topshop - брюки Moto Clear Plastic Straight Leg Jeans, которые, по сути, совершенно прозрачны, пишет Business Insider.
У клиентов возникло множество вопросов в связи с этими брюками, в социальных сетях развернулись бурные дискуссии. Легко ли их натянуть? Может ли в этих брюках возникнуть конденсация? Дышащий ли это материал? Что будет, если вспотеть в них? С чем их вообще носить?
Джинсы с прозрачными вставками на коленях стали в свое время сенсацией (по большей части в негативном смысле). Отмечается, что и у прозрачных брюк большой потенциал. Ясно одно - Topshop со своими новинками не оставит никого равнодушным.
Полностью прозрачные брюки. Фото: Topshop/Twitter