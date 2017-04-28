Россия угрожает закрыть линию Lux Express

В конце марта российское министерство отправило эстонскому Министерству экономики и коммуникации письмо, в котором указало на то, что автобусная фирма осуществляет в квартал на линии Москва – Тарту до 92 рейсов, хотя согласно расписанию разрешено осуществлять только 45.

В связи с этим российские чиновники угрожают закрыть линию, если в течение трех месяцев фирма не начнет выполнять требования.

Владелец Lux Express Хуго Осула пояснил, что они никак не нарушили закон, а речь идет об особенностях российского транспортного законодательства. А именно, Россия требует на международных линиях паритета, то есть если, например, эстонская фирма возит пассажиров на линии Тарту – Москва, то российский перевозчик взамен должен предложить линию Москва – Тарту, чтобы возникла ситуация 50:50.

“Россия хочет, чтобы кто-то ездил нам навстречу тоже. В то же время в России нет такой фирмы, которая могла бы ездить нам навстречу на нашем уровне и на таких же качественных автобусах”, - сказал Осула. По его словам, речь идет о логистически неэффективном решении, которое в других странах давно не является обязательным.

Осула указал на то, что не собирается пока никак реагировать на предупреждение, поскольку линия Москва – Тарту не является для фирмы приоритетной. “Мы пробовали это пару лет назад, но там не было особой заполняемости. Эта линия не слишком прибыльна и нельзя исключить, что мы сами закроем ее”, - сказал он.

Что касается ведения бизнеса в России вообще, Осула сказал, что дела идут хорошо.

В России проблемы бывали и ранее

В начале этого года дочернюю фирму Lux Express ЗАО Евролайнс ждал неприятный сюрприз, когда российские власти неожиданно прекратили действий лицензий на их линиях Хельсинки – Петербург и Таллинн – Петербург.

Как утверждает Lux Express, тогда им вменяли в вину недостатки в отчетности и заполнении документов. Из технических проблем назывались трещины на лобовых стеклах трех автобусах.

Несмотря на приостановку лицензии Lux Express перестроил логистику таким образом, чтобы рейсы все равно осуществлялись из исходного пункта до конечного автобусами фирмы. В середине января предприятие восстановило лицензию на международные перевозки и продолжило работу.