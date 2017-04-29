Где в Эстонии лучше купить недвижимость, чтобы потом выгодно ее продать

Удача улыбнулась с десяток лет тому назад тем, кто успел купить практически даром квартиру в Каламая в Таллинне или в Супилинне в Тарту, а потом, когда эти районы старой деревянной застройки превратились в дорогие и престижные, продал их с большой выгодой.

Куда же сейчас должен обратить свой взгляд покупатель, который хочет вложить свои деньги не просто так, а чтобы они в скором времени вернулись к нему с прибылью?

«Если десять лет назад поднялись цены в Каламая, то сейчас логично будет предположить, что такая же ситуация возникнет с квартирами на полуострове Копли. Районы Ситси, Карьямаа, а также прилегающие к морю участки Пельгуранна и Мериметса. Побережье Штромки - это магнит, который всегда привлекает людей», - говорит руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон.



Аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи считает, что более или менее популярными можно назвать многие районы Таллинна. «Возьмем, например, так называемую "заднюю" часть Сикупилли, застроенную сталинскими домами. Дальние улицы Пыхья-Таллинна теперь тоже реабилитированы, после того как туда переехала творческая молодежь, и теперь этот район называть гетто язык не поворачивается», - говорит он. Также, по словам Вяхи, популярны бывшие промышленные зоны - Мяэпеальсе, Пёэризе и тондиские казармы.

За городом тоже неплохо

Если кто-то не хочет жить в городе, можно рассмотреть и варианты в пригородах. Если раньше популярными считались Пеэтри, Сауэ и Кейла, теперь в лидеры выбились Арукюла и Йыэляхтме.

Однако если купить недвижимость за пределами Харьюмаа, то, по словам Теслона, точный прогноз сделать трудно. Некоторые считают, что большой потенциал в этом смысле имеет Нарва, но так как вопрос переезда туда Академии МВД решен пока лишь теоретически, вряд ли нарвская недвижимость быстро вырастет в цене.