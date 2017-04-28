Статистика: правда ли, что женщины получают намного меньше, чем мужчины?

По данным за октябрь 2016 года, средняя часовая брутто-зарплата без нерегулярных премий и надбавок составила 6,04 евро для женщин и 7,63 евро для мужчин, сообщил Департамент статистики.

По сравнению с 2015 годом часовая брутто-зарплата женщин поднялась на 11,6 процента, а мужчин - на 9,8 процента. За последние три года часовая брутто-зарплата женщин росла быстрее часовой брутто-зарплаты мужчин, что является основной причиной сокращения гендерного разрыва.

В 2016 году гендерный разрыв зарплат был крупнее всего в горной промышленности (36,4 процента), это также сфера деятельности, где большинство работников - мужчины. Большая доля мужчин в отрасли не всегда связана с превышающим средний показатель гендерным разрывом зарплат. Вторая область, в которой большую часть работников составляют мужчины, - строительство, но там гендерный разрыв зарплат был ниже среднего показателя Эстонии ( 15,3 процента).

За горной промышленностью по размеру гендерного разрыва зарплат следовали финансы и недвижимость ( 33,0 процента), обрабатывающая промышленность (29,5 процента), торговля (29,0 процента) и здравоохранение и социальная опека (26,0 процента). Разница между часовой брутто-зарплатой женщин и мужчин была ниже всего в области водоснабжения и канализации (8,9 процента), публичной администрации и государственной обороны (8,0 процента) и прочей обслуживающей деятельности (7,8 процента). В области перевозок и складских услуг гендерный разрыв отсутствовал.

По сравнению с 2015 годом гендерный разрыв зарплат более всего увеличился в области административной и вспомогательной деятельности (на 8,0 процентных пункта), гостиничном и ресторанном бизнесе (на 4,9 процентных пункта) и горной промышленности (на 4,1 процентных пункта), он более всего сократился в области строительства (на 6,3 процентных пункта), прочей обслуживающей деятельности (на 6,2 процентных пункта) и профессиональной, научной и технической деятельности (на 6,1 процентных пункта). За последние пять лет разрыв зарплат более всего сократился в области прочей обслуживающей деятельности и недвижимости и вырос в области административной и вспомогательной деятельности, сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбоводства, а также в горной промышленности.

Если оценивать размер гендерного разрыва зарплат в зависимости от владельцев предприятий и организаций, то в принадлежащих государству и местным самоуправлениям учреждениях и предприятиях он ниже, чем в принадлежащих эстонским или иностранным частно-правовым лицам предприятиях. В 2016 году гендерный разрыв зарплат в государственных учреждениях и предприятиях составлял 17,0 процента, в муниципальных 11,6 процента, в то время как в принадлежащих эстонским частно-правовым лицам предприятиях он составлял 19,5 процента и в принадлежащих зарубежным лицах предприятиях 29,7 процента.