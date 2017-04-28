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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Олесунн за 153 евро!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Aas, Erlend/SCANPIX NORWAY

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Барселону начиная со 113 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная со 221 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 450 евро

Туда-обратно из Таллинна в Олесунн начиная со 153 евро

Туда-обратно из Таллинна в Индию начиная с 352 евро

Туда-обратно из Риги в Болгарию начиная с 80 евро

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Туда-обратно из Риги в Пизу начиная с 93 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Куала-Лумпур начиная с 433 евро

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