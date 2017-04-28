В российском автомобиле нашли контрабанду

В российском автомобиле нашли контрабанду1
28 апреля 2017 г., 11:06
Вчера работники Департамента полиции и погранохраны остановили в Пыльвамаа легковой автомобиль Škoda с российскими регистрационными номерами, в багажнике которого были обнаружены коробки, упакованные в черный пакет.
Как сообщает Лыунаская префектура, сотрудники службы пограничного и миграционного надзора остановили автомобиль в деревне Карилатси волости Вастсе-Куусте. В багажнике Škoda были спрятаны 18 960 сигарет с российскими акцизными марками и 1000 сигарет - с белорусскими. Случай расследует Налогово-таможенный департамент.