В российском автомобиле нашли контрабанду

Как сообщает Лыунаская префектура, сотрудники службы пограничного и миграционного надзора остановили автомобиль в деревне Карилатси волости Вастсе-Куусте. В багажнике Škoda были спрятаны 18 960 сигарет с российскими акцизными марками и 1000 сигарет - с белорусскими. Случай расследует Налогово-таможенный департамент.