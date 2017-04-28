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В российском автомобиле нашли контрабанду

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Rus.Postimees.ee
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Контрабандные сигареты. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Вчера работники Департамента полиции и погранохраны остановили в Пыльвамаа легковой автомобиль Škoda с российскими регистрационными номерами, в багажнике которого были обнаружены коробки, упакованные в черный пакет.

Как сообщает Лыунаская префектура, сотрудники службы пограничного и миграционного надзора остановили автомобиль в деревне Карилатси волости Вастсе-Куусте. В багажнике  Škoda были спрятаны 18 960 сигарет с российскими акцизными марками и 1000 сигарет - с белорусскими. Случай расследует Налогово-таможенный департамент.

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