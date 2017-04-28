Расследование: директор музыкального училища имени Георга Отса принес в учебное заведение алкоголь?

15 декабря в центре Таллинна в музыкальном училище имени Георга Отса проходило празднование Рождества, во время которого учащимся с ведома директора предлагали алкогольные напитки. Более того, по данным правоохранительных органов, Салувеэр лично помог учащимся принести алкоголь, сообщает Postimees.

В произошедшем признался и выступивший в защиту Салувеэра руководитель ученического представительства, по утверждению которого директор при доставке алкоголя в училище предложил лишь транспортную услугу. В своем письменном обращении он указывает на то, что алкоголь по праздникам предлагался в училище и раньше, и покупать его могли лишь участвовавшие в праздниках совершеннолетние.

Противники Салувеэра считают, что доставка алкоголя в училище при личном участии директора все же неэтична. "Инцидент не только неэтичен, но и несовместим с сущностью и целями деятельности образовательного учреждения", - говорится в заявлении о выражении недоверия директору.

По оценке руководителя ученического представительства, вопрос действительно заключается в том, насколько уместно предлагать алкоголь на празднике, на котором присутствуют и несовершеннолетние. Ученическое представительство извлекло из произошедшего урок и обещает, что на предстоящем летом выпускном вечере будут присутствовать только учащиеся старше 18 лет.

В середине января молодежная полиция, в которую поступило сообщение о преступлении, и Пыхьяская окружная прокуратура для выяснения обстоятельств случившегося начали уголовное расследование. Были допрошены несколько человек, тем не менее, по сообщению прокуратуры, подозрение в совершении преступления никому предъявлено не было.