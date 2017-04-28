Ратас советует Лиги, назвавшему Сестера идиотом, извиниться

«Я с огорчением прочел очередную личную нападку Юргена Лиги на своего коллегу. Вульгарное высказывание в адрес министра финансов наносит ущерб репутации политиков, партий и Юргена Лиги. Это незаслуженная и недопустимая нападка», - написал лидер Центристской партии Ратас в социальных сетях.

По словам Ратаса, министр финансов Сестер проделал важную и ответственную работу в Рийгикогу и ряде кабинетов правительства. По словам Ратаса, Сестер продемонстрировал профессионализм и командный дух при составлении государственной бюджетной стратегии и планировании финансов.

«К сожалению, этот выпад — не первый, не второй и даже не третий случай, а сформировавшийся паттерн, в котором не заметно изменений. Политические дебаты — это состязание идей и аргументов, а не пространство в котором можно невежливо, не выбирая средств, нападать друг на друга. Я советую Юргену Лиги обязательно извиниться перед Свеном Сестером и наконец извлечь для себя урок из происходящего», - отметил Ратас.

Недовольный бюджетной политикой нынешнего правительства бывший министр финансов, реформист Юрген Лиги, в четверг в социальных сетях назвал нынешнего министра финансов Свена Сестера идиотом. У Лиги вызвали раздражение рассуждения Сестера о влиянии бюджета на рождаемость. «Если сегодня на 6 женщин рождается 9 детей, то в конце концов на 6 женщин будет приходиться 10 детей», - привел Сестер в газете Postimees пример влияния бюджета. Лиги этот ход мыслей не понравился и он прокомментировал высказывание Сестера в социальных сетях словами «он же идиот».

По словам Лиги, нынешнее правительство нарушает закон о государственном бюджете. «Во-первых, дефицит больше, чем разрешает действующий закон, даже больше, чем разрешает поправка к закону, допускающая мешающий устойчивому развитию дефицит. Во-вторых, они нарушают экономические законы. Они лгут о стимулировании экономики», - написал Лиги в социальных сетях.

По его словам, рынок труда уже чрезмерно напряжен. «Спрос растет быстро, евроденьги только начали течь, поэтому сжигание кредитов и резервов может только навредить экономике. Стимулировать внутренний спрос неправильно, вырастут внешний спрос и инфляция. Ни одну из структурных проблем экономики бюджет не рассматривает иначе, как усуглубляя ее», - отметил Лиги.