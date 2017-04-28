Полиция Швеции сообщила о пятой жертве теракта в Стокгольме

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте полиции Швеции. "Женщина в возрасте 60 лет, которая проходила лечение в больнице в южной Швеции, скончалась утром 28 апреля в результате травм, полученных в связи с терактом на улице Дроттнинггатан. Женщина - пятая жертва рокового теракта", - сообщили в правоохранительных органах, пишет Newsru.

На минувшей неделе полиция и Служба государственной безопасности (SAPO) Швеции задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту в центре Стокгольма. Сообщалось, что задержанный подозревается в совершении террористических преступлений, но не указывалась ни степень его участия, ни его имя. Позже прокуратура Швеции распространила сообщение о том, что задержанный отпущен на свободу, сообщал "Интерфакс".

Еще один человек, задержанный ранее по подозрению в причастности к теракту, также был отпущен. У правоохранительных органов не оказалось оснований для заключения его под стражу.

В центре Стокгольма 7 апреля грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек (двое граждан Швеции, один - Британии и один - Бельгии). Еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Террористу, использовавшему для нападения угнанный служебный автомобиль, удалось скрыться, но позже он был задержан полицией.

Подозреваемый в совершении теракта - 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана - признался в преступлении и заявил на допросе, что давил "неверных" по приказу "Исламского государства". Вскоре после этого министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подтвердил, что Акилов был завербован эмиссарами ИГ. Обвинения первому подозреваемому по делу о теракте будут предъявлены до 11 мая, отмечает ТАСС.