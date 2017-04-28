Непопулярный, но стильный предмет мебели, который необходим в каждой спальне

28 апреля 2017 г., 16:06
В большинстве спален этот предмет отсутствует, хотя, разглядывая интерьерные журналы, вы видели его неоднократно. Да и в хороших гостиницах про него не забывают.
В каждой спальне, в ногах каждой кровати должна находиться специальная скамейка, уверяет нас портал Kodu. Зачем она нужна? Сидя на ней, а не на кровати, удобно раздеваться вечером и одеваться утром. Это отличный помощник для того, чтобы надеть чулки или колготки.
Специальная прикроватная скамья может стоить хороших денег, но возможны и более дешевые варианты. Например, использовать вместо нее старую скамейку с бабушкиного хутора или сундук.