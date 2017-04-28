Непопулярный, но стильный предмет мебели, который необходим в каждой спальне

В каждой спальне, в ногах каждой кровати должна находиться специальная скамейка, уверяет нас портал Kodu. Зачем она нужна? Сидя на ней, а не на кровати, удобно раздеваться вечером и одеваться утром. Это отличный помощник для того, чтобы надеть чулки или колготки.

Dream bedroom designed by 'Le Minimalist' #josephdirand. Clean lines , elegance , impeccable proportions and precision. Aaaah A post shared by Gosia Walak (@gosiawalak) on Apr 27, 2017 at 12:21pm PDT

Специальная прикроватная скамья может стоить хороших денег, но возможны и более дешевые варианты. Например, использовать вместо нее старую скамейку с бабушкиного хутора или сундук.