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Непопулярный, но стильный предмет мебели, который необходим в каждой спальне

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.flickr.com

В большинстве спален этот предмет отсутствует, хотя, разглядывая интерьерные журналы, вы видели его неоднократно. Да и в хороших гостиницах про него не забывают.

В каждой спальне, в ногах каждой кровати должна находиться специальная скамейка, уверяет нас портал Kodu. Зачем она нужна? Сидя на ней, а не на кровати, удобно раздеваться вечером и одеваться утром. Это отличный помощник для того, чтобы надеть чулки или колготки.

Специальная прикроватная скамья может стоить хороших денег, но возможны и более дешевые варианты. Например, использовать вместо нее старую скамейку с бабушкиного хутора или сундук.

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