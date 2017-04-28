Скандалище: малыш съел шоколадку перед кассой! Почему киндер-сюрпризы размещают так близко к детям?

«Почему в магазинах "киндер-сюрпризы" размещены на полках в доступных детям местах? Такое ощущение, что их специально так ставят, чтобы дети могли их достать и не оставить родителям выбора – покупать или нет! Что делать, если мой ребенок съел "киндер", пока я рассчитывалась в кассе?

«Поясню ситуацию – моему сыну два года, еще не разговаривает, объяснить ему, что у меня в канун зарплаты нет денег, очень сложно. Не брать его в магазин не могу – работаю до 17:30, не всегда успеваю вовремя забрать из сада, не то что в магазин одна сходить...», - пишет Екатерина порталу gorod.lv.

Так вот, зарплата через два дня, в кошелке пять евро. Купила в супермаркете необходимые продукты, стою в очереди, чтобы рассчитаться, держу ребенка на руках. Знающие люди советуют поставить малыша, видимо, сбоку видно, что держать его трудно. Да и вправду, поставила Гришеньку, взяла за руку, вот моя очередь рассчитываться, даю деньги, получаю сдачу.

Ребенок в этот момент успел взять «киндер-сюрприз», лежащий прямо напротив его носа, на уровне моего колена, открыл его и начал уплетать за обе щеки. Сдачу я получила 30 центов – на «киндер», естественно, не хватает. Продавец начала вопить, мол, я специально ребенка так поставила, чтоб он «киндер» взял.

В итоге пришлось отдать пачку сахара обратно и купить этот злополучный «киндер». Два дня потом чай без сахара пили.

На каком вообще основании подобные вещи, сладости, ставят так, чтобы ребенок мог их взять сам? Обязана ли я в таком случае платить? Ведь я не планировала покупать киндер», - вопиет женщина.

Ситуацию прокомментировал юрист Игорь Медведев: «К сожалению, вы не можете отказаться платить за товар, который взял ваш ребенок. Да, в целях увеличения продаж, магазины сознательно размещают различные категории товара для разных потребителей с максимально удобным доступом к ним. Что касается вашего случая, то, зная ситуацию, вы должны оградить малыша от таких соблазнов».