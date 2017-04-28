Профессор Рауль Эаметс: правительство подливает бензин в костер

Трудозанятость - одна из самых высоких за все времена, а показатели роста экономики весьма неплохие. В такой ситуации оживление экономики при помощи отрицательного бюджета рискованно так же, как подливание бензина в костер, пишет председатель совета по бюджету и профессор Тартуского университета Рауль Эаметс.
Много шума в СМИ вызвал план правительства допустить дефицит бюджета и провести масштабную реорганизацию налоговой системы. Недавно одобренная правительством государственная бюджетная стратегия на 2018-2021 годы основана на весеннем прогнозе министерства финансов, которая предусматривает развитие экономики, как нетрудно догадаться из названия, до 2021 года. Цель данного разговора – обратить внимание на то, как этот прогноз используется в формировании бюджетной политики.
Совет по бюджету считает, что экономический прогноз достаточно достоверно описывает ожидаемое развитие основных экономических показателей, достаточно осторожен и, в итоге, достаточно хорошо согласуется с предсказаниями многих других прогнозистов. Мир вокруг нас весьма нестабилен и нужно скорее побаиваться, чем раскаиваться, как говорит старая эстонская пословица. В чем отличие и с чем можно поспорить, так это с тем, в каком положении сейчас находится так называемый экономический цикл.
По оценке Министерства финансов, экономика Эстонии сейчас находится в существенном спаде по сравнению с самыми сильными своими показателями (долгосрочная тенденция) и достигнет своей верхней точки только в 2020 году. В учебниках сказано, что отрицательный бюджет, который появляется при больших расходах на этой стадии экономического цикла, может быть разумным.
Главное несогласие между советом по бюджету и Министерства финансов заключается в вопросе, на самом ли деле мы находимся сейчас в той ситуации, когда какие-то общественные ресурсы еще не достигли определенной степени развития. Если посмотреть на нынешние показатели рынка труда, то мы по-прежнему видим быстрый рост зарплат, уровень занятости является одним из самых высоких за все годы. Имея такую информацию, я не решусь утверждать, что на рынке труда у нас сейчас полно свободных ресурсов.
Как по оценке Международного валютного фонда, так и по оценке совета по бюджету, негативное развитие ВВП в этом году будет заметно меньше и выйти из долгосрочной тенденции в сторону повышения мы сможем уже в будущем году. Естественно, все это зависит от того, как все будет подсчитано, да и иной раз стоит просто посмотреть на экономику открытыми глазами. Ведь у дверей предприятий не стоят очереди из людей, ищущих рабочее место?
Прошлым летом мнения, что наши дела идут скорее хорошо, придерживались и эксперты Министерства финансов. За это время улучшилось экономическое положение у наших соседей и, вероятнее всего, показатели экономического роста в ближайшем будущем улучшатся и в Эстонии. Проблема же в том, что не произошло никакого существенного роста в инвестициях, или хотя бы в производительности. Другими словами, ничего того, что оправдывало бы способность к длительному к росту.
В итоге это означает, что влияние запланированных методов для оживления экономики не будет оказано в самый подходящий для этого момент. Конечно, совет по бюджету не против оживления экономики через инвестиции. Вопрос в своевременности. Огонь горит открытым пламенем, а мы подливаем бензин. С позиции экономики слишком быстрый рост бюджетных расходов может усложнить развитие производительности в частном секторе по сравнению с таким же быстрым торможением роста зарплат и поиском рабочей силы для расширения производства. И хотя всегда хорошо получать большую зарплату, никто на самом деле не хочет, чтобы предприятия стали уходить в банкротство, а рабочие места начали переводить в Китай. Если выбирать между нынешним умеренным ростом зарплат и безработицей, то явно выберут все же первый вариант.
С позиции совета по бюджету и бюджетных правил также важно, чтобы структурная недостача в правительственном секторе в последующие годы оставалась больше запланированной и не только в связи с оценкой положения экономического цикла. У нас есть серьезные опасения в плане доходов.
Сохранение бюджетной сбалансированности правительственного сектора на желаемом уровне во многом зависит от ряда налоговых изменений, которые в теории должны обеспечить рост поступлений от налогов. Большое число запланированных налоговых изменений и сложность их применения (в том числе, споры в Госсуде) могут означать то, что в худшем случае многие налоги могут просто остаться не введенными. Также мы не можем сейчас точно спрогнозировать, как поведут себя потребители, производители и инвесторы в условиях новых налогов. В итоге это может означать как увеличение поступлений от налогов, так и снижение.
Эстония в течение многих лет была примером для других стран Европейского союза как страна, которая умеет очень хорошо держать свой бюджет в сбалансированном состоянии. Сейчас мы видим много потенциальных рисков, которые могут поколебать менталитет хорошего ребенка. Плохо это или хорошо… ну, это уже вопрос политического выбора.
Задачей совета по бюджету является оценка бюджетной политики Эстонии, маркоэкономических и финансовых прогнозов страны, а также надзор за исполнением бюджетных правил с точки зрения требований правовой сферы Эстонии и Европейского союза.