Профессор Рауль Эаметс: правительство подливает бензин в костер

Много шума в СМИ вызвал план правительства допустить дефицит бюджета и провести масштабную реорганизацию налоговой системы. Недавно одобренная правительством государственная бюджетная стратегия на 2018-2021 годы основана на весеннем прогнозе министерства финансов, которая предусматривает развитие экономики, как нетрудно догадаться из названия, до 2021 года. Цель данного разговора – обратить внимание на то, как этот прогноз используется в формировании бюджетной политики.

Совет по бюджету считает, что экономический прогноз достаточно достоверно описывает ожидаемое развитие основных экономических показателей, достаточно осторожен и, в итоге, достаточно хорошо согласуется с предсказаниями многих других прогнозистов. Мир вокруг нас весьма нестабилен и нужно скорее побаиваться, чем раскаиваться, как говорит старая эстонская пословица. В чем отличие и с чем можно поспорить, так это с тем, в каком положении сейчас находится так называемый экономический цикл.

По оценке Министерства финансов, экономика Эстонии сейчас находится в существенном спаде по сравнению с самыми сильными своими показателями (долгосрочная тенденция) и достигнет своей верхней точки только в 2020 году. В учебниках сказано, что отрицательный бюджет, который появляется при больших расходах на этой стадии экономического цикла, может быть разумным.

Главное несогласие между советом по бюджету и Министерства финансов заключается в вопросе, на самом ли деле мы находимся сейчас в той ситуации, когда какие-то общественные ресурсы еще не достигли определенной степени развития. Если посмотреть на нынешние показатели рынка труда, то мы по-прежнему видим быстрый рост зарплат, уровень занятости является одним из самых высоких за все годы. Имея такую информацию, я не решусь утверждать, что на рынке труда у нас сейчас полно свободных ресурсов.

Как по оценке Международного валютного фонда, так и по оценке совета по бюджету, негативное развитие ВВП в этом году будет заметно меньше и выйти из долгосрочной тенденции в сторону повышения мы сможем уже в будущем году. Естественно, все это зависит от того, как все будет подсчитано, да и иной раз стоит просто посмотреть на экономику открытыми глазами. Ведь у дверей предприятий не стоят очереди из людей, ищущих рабочее место?

Прошлым летом мнения, что наши дела идут скорее хорошо, придерживались и эксперты Министерства финансов. За это время улучшилось экономическое положение у наших соседей и, вероятнее всего, показатели экономического роста в ближайшем будущем улучшатся и в Эстонии. Проблема же в том, что не произошло никакого существенного роста в инвестициях, или хотя бы в производительности. Другими словами, ничего того, что оправдывало бы способность к длительному к росту.

В итоге это означает, что влияние запланированных методов для оживления экономики не будет оказано в самый подходящий для этого момент. Конечно, совет по бюджету не против оживления экономики через инвестиции. Вопрос в своевременности. Огонь горит открытым пламенем, а мы подливаем бензин. С позиции экономики слишком быстрый рост бюджетных расходов может усложнить развитие производительности в частном секторе по сравнению с таким же быстрым торможением роста зарплат и поиском рабочей силы для расширения производства. И хотя всегда хорошо получать большую зарплату, никто на самом деле не хочет, чтобы предприятия стали уходить в банкротство, а рабочие места начали переводить в Китай. Если выбирать между нынешним умеренным ростом зарплат и безработицей, то явно выберут все же первый вариант.