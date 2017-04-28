Названа одна из приоритетных тем первой встречи Путина и Трампа

"Президенты России и США, безусловно, встретятся и будут обсуждать весь спектр двусторонних вопросов и актуальных проблем международной повестки, но тема стабильности, доверия и безопасности в киберпространстве может стать одной из приоритетных", - сообщил он на международной конференции в Германии, пишет Newsru.

Крутских также рассказал, что в январе текущего года российские власти по запросу уходящей американской администрации Барака Обамы направили в Вашингтон "развернутый официальный ответ на все вопросы" о якобы имевшем место вмешательстве российских спецслужб в выборы главы Белого дома. Кроме того, Москва предложила новой администрации США договориться о мерах предотвращения инцидентов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заявил дипломат.

По его словам, Россия крайне обеспокоена тем, что ее могут против ее воли втянуть в прямую конфронтацию с США. Уточнять, в чем именно заключаются новые российские предложения, переданные США, дипломат, однако, не стал, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним, по данным СМИ, Путин и Трамп могут впервые встретиться в конце мая. Первый личный контакт двух президентов должен определить, сохраняется ли шанс на нормализацию российско-американских отношений.

Пока надежды на улучшение отношений между РФ и США, которые связывали с победой Трампа на выборах, не оправдались. Представители новой администрации США за последние месяцы обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, намеренном распространении противоречивых данных о химатаке в сирийской провинции Идлиб и поставках вооружений афганским талибам. В последние недели уровень риторического противостояния стал нарастать на фоне напряженной ситуации в Сирии и вокруг КНДР.

Обвинения в адрес РФ по поводу американских выборов последовали после того, как в 2016 году на фоне предвыборной кампании в США сайт WikiLeaks опубликовал переписку сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон, полученную хакерами при взломе серверов Демократической партии. Тогда кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выигравший выборы, называл информацию "невероятной". Утечек из его штаба не было.

Спецслужбы США возложили ответственность за взлом на российских хакеров, связанных с властями. В середине апреля глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что похищенные с серверов Демпартии данные на этом ресурсе публиковало Главное управление Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ).

В Кремле обвинения во вмешательстве в предвыборную кампанию в США многократно опровергали.