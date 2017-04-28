Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В деле эстонских судовых охранников в Индии по-прежнему нет подвижек

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Судовые охранники, задержанные в Индии. | ФОТО: Тайро Луттер

Почти пять месяцев МИД Эстонии ждет решения суда Индии по делу 14 эстонских судовых охранников, которые удерживаются властями страны с октября 2013 года.

Заседания по кассационной жалобе осужденных завершились 30 ноября прошлого года и о том, когда будет принято решение, до сих пор ничего неизвестно, передает в пятницу, 28 апреля, Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

В феврале этого года Эстония и Индия подписали договор об обмене заключенными, однако, его можно будет применить только после вынесения решения судом.

Как отметила советник по связям с общественностью в МИД Сандра Камилова, внешнеполитическое ведомство регулярно напоминает индийским коллегам о ситуации.

«Мы очень ждем принятия судом решения и напоминаем об этом на политическом уровне», - сказала она.

Наверх