В деле эстонских судовых охранников в Индии по-прежнему нет подвижек

Заседания по кассационной жалобе осужденных завершились 30 ноября прошлого года и о том, когда будет принято решение, до сих пор ничего неизвестно, передает в пятницу, 28 апреля, Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

В феврале этого года Эстония и Индия подписали договор об обмене заключенными, однако, его можно будет применить только после вынесения решения судом.

Как отметила советник по связям с общественностью в МИД Сандра Камилова, внешнеполитическое ведомство регулярно напоминает индийским коллегам о ситуации.

«Мы очень ждем принятия судом решения и напоминаем об этом на политическом уровне», - сказала она.