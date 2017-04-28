В деле эстонских судовых охранников в Индии по-прежнему нет подвижек

Почти пять месяцев МИД Эстонии ждет решения суда Индии по делу 14 эстонских судовых охранников, которые удерживаются властями страны с октября 2013 года.
Заседания по кассационной жалобе осужденных завершились 30 ноября прошлого года и о том, когда будет принято решение, до сих пор ничего неизвестно, передает в пятницу, 28 апреля, Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».
В феврале этого года Эстония и Индия подписали договор об обмене заключенными, однако, его можно будет применить только после вынесения решения судом.
Как отметила советник по связям с общественностью в МИД Сандра Камилова, внешнеполитическое ведомство регулярно напоминает индийским коллегам о ситуации.
«Мы очень ждем принятия судом решения и напоминаем об этом на политическом уровне», - сказала она.