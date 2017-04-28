Покупатели Rimi недоумевают: почему из магазина пропало молоко?

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сказала, что произошла ошибка и магазин приносит свои извинения клиентам: «В каждом новом магазине мы пробуем предсказать, сколько товара будет продано. В данном случае наши предсказания не оправдались и заказанного количества молока было слишком мало».

По словам Батс, следующая партия молока прибудет в Rimi сегодня. «Далее мы увеличим количество заказываемого молока, чтобы подобное больше не повторилось», - заверила пресс-секретарь.