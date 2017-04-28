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Покупатели Rimi недоумевают: почему из магазина пропало молоко?

Rus.Postimees.ee
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Магазин Rimi. Фото иллюстративное | ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht

У открывшегося менее месяца назад в Туру пярнуского магазина Rimi из-за неправильных расчетов возникли проблемы с молоком. Сейчас покупатели наблюдают абсолютно пустые полки, пишет Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс сказала, что произошла ошибка и магазин приносит свои извинения клиентам: «В каждом новом магазине мы пробуем предсказать, сколько товара будет продано. В данном случае наши предсказания не оправдались и заказанного количества молока было слишком мало».

По словам Батс, следующая партия молока прибудет в Rimi сегодня. «Далее мы увеличим количество заказываемого молока, чтобы подобное больше не повторилось», - заверила пресс-секретарь.

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